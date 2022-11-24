انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل لا شيء، جاءت جميعها في الشوط الثاني.

ولعبت المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بملعب الجميل، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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