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فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 24 نوفمبر 2022, 12:30 مساء
فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الأولمبية الليبية
شعار اللجنة الأولمبية الليبية.(أرشيفية:الإنترنت)
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أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، خالد الزنكولي، في رسالة وجهها لرؤساء الاتحادات الرياضية، فتح باب الترشح لانتخاب الخبراء في الحركة الرياضية من الرجال والنساء.

وحددت اللجنة برنامجًا زمنيًا للانتهاء من الانتخابات، وفق المواعيد التالية، وفق ما نشرته على صفحتها في فيسبوك:
يسري قبول أوراق المرشحين في الفترة ما بين 23 و27 أكتوبر 2022، لتعلن اللجنة عن النتائج النهائية للانتخابات 7 ديسمبر من العام نفسه.

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وحددت شروط الترشح لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية من الخبراء والعنصر النسائي، وهي كالتالي:
أن يكون ليبيًا ويتمتع بحقوقه المدينة.
إحضار شهادة ميلاد أصلية.
ألا يقل العمر عن 30 عامًا وألا يزيد على 75 عامًا.
ألا يكون محكومًا عليه في جريمة جنائية مخلة بالشرف ما لم يُرد إليه اعتباره.
ألا يكون من الذين أسقطت عضويتهم من قبل الاتحادات الرياضية في الجمعية العموميه للجنة الأولمبية الليبية.
ألا يكون موظفًا باللجنة الأولمبية الليبية أو موظفًا بأي اتحاد رياضي أو عضوًا في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية.

رسالة اللجنة الأولمبية الليبية لرؤساء الاتحادات الرياضية,24/11/2022.(الإنترنت)
رسالة اللجنة الأولمبية الليبية لرؤساء الاتحادات الرياضية,24/11/2022.(الإنترنت)
رسالة اللجنة الأولمبية الليبية لرؤساء الاتحادات الرياضية-جدول الانتخابات,24/11/2022.(الإنترنت)
رسالة اللجنة الأولمبية الليبية لرؤساء الاتحادات الرياضية-جدول الانتخابات,24/11/2022.(الإنترنت)
رسالة اللجنة الأولمبية الليبية لرؤساء الاتحادات الرياضية-شروط الترشح,24/11/2022.(الإنترنت)
رسالة اللجنة الأولمبية الليبية لرؤساء الاتحادات الرياضية-شروط الترشح,24/11/2022.(الإنترنت)
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