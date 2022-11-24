رسميا التونسي طارق ثابت مدربا لفريق الصداقة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت اليوم إدارة نادي الصداقة بمدينة شحات تعاقدها مع المدرب التونسي طارق ثابت خلفًا للمدرب الوطني محمد الككلي الذي قدم اعتذاره عن مواصلة تدريب الفريق الأول للنادي.

ويأتي طارق لتدريب الصداقة بعد تجربة قصيرة مع نادي الأولمبي بمدينة الزاوية استمرت لأربع جولات، قبل أن تجري إقالته بسبب سوء النتائج، حيث سجل ثلاث تعادلات وخسارة.

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