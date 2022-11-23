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نجاح بطولة ليبيا للريشة الطائرة.. وفتحية مريعي لـ«بوابة الوسط»: هدفنا توسعة رقعة المشاركة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 03:14 مساء
نجاح بطولة ليبيا للريشة الطائرة.. وفتحية مريعي لـ«بوابة الوسط»: هدفنا توسعة رقعة المشاركة
بطولة ليبيا للريشة الطائرة. (فيسبوك)
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أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للريشة الطائرة الإعلامية فتحية مريعي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، نجاح بطولة ليبيا للريشة الطائرة للناشئين والكبار، التي أقيمت بمدينة غريان، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العام وباستضافة نادي ناصر بغريان الذي وفر كل الإمكانات وكان له دور بارز في النجاح.

وأضافت فتحية «البطولة تهدف لزيادة انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وأقيمت بنظام خروج المغلوب بمشاركة أندية الشارع الغربي وسيدي سليم والترسانة وفشلوم والمدينة بنغازي والهلال طبرق وناصر غريان».

جاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:
▪︎ الزغداني بطلًا للكبار
توج ببطولة الكبار اللاعب عبدالمالك الزغداني من نادي الشارع الغربي، وجاء ثانيًا اللاعب عبدالهادي الترهوني من نادي سيدي سليم.
 
▪︎ حذيفة أحمد بطلًا للناشئين
وتوج ببطولة الناشئين اللاعب حذيفة أحمد من نادي فشلوم، وجاء ثانيًا اللاعب معاوية أحمد من نادي ناصر غريان.

وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور عدد من الشخصيات من بينها رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للريشة الطائرة ورئيس نادي ناصر بغريان ومدير مكتب الرياضة بمنطقة الجبل الغربي وعميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة غريان ومدير شركة المنشآت الرياضية غريان ومدير قناة ليبيا الرياضية غريان ورئيس نادي ناصر غريان.

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الختام شهد تكريم الرياضيين المتفوقين ناشئين وكبارًا وتوزيع شهادات تقدير على المساهمين في نجاح البطولة.

واختتمت فتحية مريعي حديثها قائلة «على هامش البطولة أقيمت دورة تمهيدية للمدربين لمدرسي التربية البدنية حاضر  فيها المدربان محمد دخيل وعبدالرؤوف حجاج، وضمن برنامجها التعريف باللعبة وكيفية ممارستها وطرق لعبها وقوانينها، لذا منحت للمشاركين الخمسة الذين اجتازوا الدورة بنجاح شهادات معتمدة من الاتحاد العام، وهم: عبدالله محمد المختار وطلال المقدولي ومصطفى عمر وإسماعيل عاشور ومحمد خيري».

بطولة ليبيا للريشة الطائرة. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للريشة الطائرة. (فيسبوك)
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