صالح رحيل يعتذر عن عدم تدريب الصقور.. وأربيش بديلا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قدم مدرب نادي الصقور صالح رحيل اعتذارا عن عدم مواصلة تدريب الفريق والاستمرار معه بقية الموسم الجاري، ليكون سادس مدرب يغادر بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب.

واتفقت إدارة نادي الصقور بصفة رسمية مع المدرب الوطني المخضرم عبدالحفيظ أربيش لتدريب الفريق الأول خلفا لصالح رحيل والذي سبق أن درب فريق الصقور في مرات سابقة.

-لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة من الدوري الليبي «دورينا»

-مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب

المدرب الوطني صالح رحيل قاد فريق الصقور بداية من الموسم الماضي ونجح في التأهل إلى الدوري الممتاز، وقاد أمس الإثنين آخر حصة تدريبية مع الفريق، وقد دعا في كلمة له الرياضيين لبذل مزيد الجهد لتحقيق النتائج الإيجابية وشكرهم على ما قدموه للفريق طيلة فترة تواجده.

رصيد فريق الصقور أربع نقاط، حيث خسر مع النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على التحدي بهدف دون مقابل، وتعادل مع الصداقة بهدف مقابل هدف، وله مباراة مؤجلة مع فريق الأخضر في الجولة الثانية.

وصالح رحيل هو سادس مدرب يغادر الدوري الممتاز بين الاستقالة والإقالة، وسبقه رضا عطية مدرب المدينة، ومحمد الككلي مدرب الصداقة، وأنيس الباز مدرب الهلال، وطارق ثابت مدرب الأولمبي، والبلجيكي لوك إيميل مدرب الاتحاد المصراتي.