فريق ترسانة سوق الجمعة يفوز على الأمواج الزرقاء وديا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق ترسانة سوق الجمعة الفوز مساء اليوم على ملعبه، أمام فريق الأمواج الزرقاء بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جمعت بينهم مساء اليوم على ملعب فريق الترسانة.

وتأتي هذه المباراة في إطار الاستعداد لانطلاق دوري الدرجة الأولى، في ديسمبر المقبل، والتي أعد لها المدرب التونسي لفريق الترسانة إلياس السماعلي.

-مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب

-النصر ودارنس «حبايب» في مؤجلة الأسبوع الثاني

وسجل أهداف الترسانة المهاجم التونسي نسيم سلطانة وقع على الهدف الأول، وأضاف زميله شرف الدين الروميض الهدف الثاني، وسجل الثالث حسام الدائم، وجاء الهدف الرابع بقدم شهاب إجنيفة من ركلة جزاء، واختتم عبدالله عليوة مهرجان الأهداف.

مدرب فريق ترسانة سوق الجمعة التونسي إلياس السماعلي,21/11/2022.(الوسط)

فريق ترسانة سوق الجمعة من المباراة الودية أمام الأمواج الزرقاء,21/11/2022.(الوسط)

فريق ترسانة سوق الجمعة من المباراة الودية أمام الأمواج الزرقاء,21/11/2022.(الوسط)

فريق الأمواج الزرقاء من المباراة الودية أمام ترسانة سوق الجمعة,21/11/2022.(الوسط)

دكة فريق ترسانة سوق الجمعة من المباراة الودية أمام الأمواج الزرقاء,21/11/2022.(الوسط)