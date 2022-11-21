طائرة السويحلي تعبر الاتحاد المصراتي بثلاثية في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية مباراة في الجولة الأولى للدوري الليبي للكرة الطائرة، جمعت السويحلي والاتحاد المصراتي، تواصلت لثلاثة أشواط فقط، كان التفوق فيها وبسهولة للسويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتيجة الأشواط (25-16، 25-19، 25-16).

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اليوم الإثنين سيتجدد الموعد بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج مع آخر مباريات الجولة الأولى وتجمع الهلال والمروج.