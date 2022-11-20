اختتام منافسات سباقات القدرة والتحمل بصياد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت أمس منافسات سباقات القدرة والتحمل بمدينة صياد وسط مشاركة بارزة للعديد من الفرسان الشباب.

واختُيرت مسافات البطولة وفقًا لما حدده القانون الدولي، حيث كانت المسافات 40 و60 و80 كم، اختلفت ما بين الطرق الوعرة والرمال والطرق المستوية التي تمتاز بها تضاريس المنطقة والتي اختارها المشرف العام على المسابقة الفارس الخبير عبدالله دعباج.

وشارك في البطولة التي انطلقت أمس السبت 22 فارسًا من الشباب مع خيولهم والتي وقع عليها كشف طبي لقياس نبضات القلب، قبل انطلاق المنافسات والتي اشتملت على ثلاث مراحل.

وإليكم النتائج النهائية للمسابقة:

ذهب الترتيب الأول في منافسات 60 كم، للفارس فوزي بن علي النعمي، على جواده الجارح وحل في المركز الثاني الفارس الناشئ مصطفى القذافي على جواده فزاعة الشموخ، فيما جاء ثالثًا الفارس علي بن يونس على جواده الأسطورة.

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وحل في المركز الأول في منافسات 80 كم الفارس معاذ رمضان أبوستة على الفرس مسيرة السلام وجاء في المركز الثاني عبدالنوارعبدالله دعباج على الفرس تبارك الرحمن، وأتى ثالثًا عصام أبوستة على الجواد أشواس.

وكرمت اللجنة المنظمة الفائزين في نهاية المنافسات وقدمت الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة من رجال الأمن والحرس البلدي بمنطقة صياد والبلدية والإسعاف الطبي.

منافسات سباقات القدرة والتحمل في مدينة صياد,19/11/2022.(الإنترنت)

منافسات سباقات القدرة والتحمل في مدينة صياد,19/11/2022.(الإنترنت)

منافسات سباقات القدرة والتحمل في مدينة صياد,19/11/2022.(الإنترنت)