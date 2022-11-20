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عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 20 نوفمبر 2022, 03:30 مساء
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
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أكد المشرف العام على سباق القدرة والتحمل في منطقة صياد، الفارس والخبير عبدالله دعباج، في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن نجاح سباق القدرة والتحمل جاء نتيجة للإعداد الجيد وتكاتف الجهات بمنطقة صياد واتحاد الفروسية بالمنطقة والتي أسهمت في هذا النجاح بجميع المراحل.

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وأضاف دعباج، قائلًا: «نشكر بهذه المناسبة أطقم التحكيم المكونة من رئيس لجنة التحكيم نور الدين محمد الهادي وأعضاء اللجنة المكونة من الحكام سالم أحمد الجواشي وناصر عبدالله البريكي ونبيل عبدالسلام شرف الدين والذين كان لهم الدور البارز في عمليات التحكيم وإعطاء كل ذي حق حقه».

جهد طاقم الطب البيطري في المنافسات
وشكر دعباج خلال حديثه إلى «بوابة الوسط» الطاقم البيطري المكون من الدكتور والخبير الليبي في الطب البيطري الدكتور عبدالسلام شوقي أرحومة، والدكتور علي التهامي مصطفى والدكتور فارس مختار أبو فارس ونضال الصيد القماطي والدكتور محمد مؤمن، وقال: «لهم جزيل الشكر والامتنان على الفحوصات الطبية والنتائج الإيجابية في عمليات قياس النبض للخيول في كل مرحلة من مراحل السباق، وكانت النتائج جيدة جدًا في الحفاظ على صحة الخيول المشاركة والحمد لله لم نشهد أي آثار جانبية للخيول وهذا جهد يبذل فشكرًا».

اختيار مسار السباق وطبيعة المنطقة
وعن سبب اختيار مسار السباق والمنطقة المتنوعة من حيث التضاريس، قال عبدالله دعباج  في حديث إلى «بوابة الوسط»: «الاختيار جاء نتيجة لجهد واختيار هذه المنطقة ليس بالسهل، حيث حرصنا على توفير جميع العوامل التضاريسية من رمال ومناطق وعرة ومناطق مستوية ومناطق زراعية، واختيار المحطات ونقاط المراقبة جاء نتيجة لمشاركتي عدة مرات في سباقات القدرة والتحمل في تونس، والكيفية المثلى لمسارات السباقات في مثل هذه الرياضات والتي تعتمد على جهد الجواد وكذلك الفارس».

تكوين المنتخب الليبي للفروسية
واختتم دعباج حديثه إلى «بوابة الوسط» قائلًا: «سيجري اختيار المنتخب من خلال تلك المنافسات، وسيكون من الثلاثة الأوائل من كل فئة، وستكون لهم مشاركة في بطولة تونس، ومن المحتمل أن تكون نهاية ديسمبر المقبل، وقد كشفنا من خلال هذه البطولة أن هناك عدة وجوه شابة وسيكون لها مستقبل واعد».

جانب من الحضور في السباق. شوقي. (تصوير - محمد قجام)
جانب من الحضور في السباق. شوقي. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
الدكتور عبد السلام شوقي. (تصوير - محمد قجام)
الدكتور عبد السلام شوقي. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
فحص الخيول قبل سباق القدرة والتحمل. (تصوير - محمد قجام)
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