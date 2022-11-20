الشفلو لـ«بوابة الوسط»: أبوشاقور يقتنص البرونز ويشكل مع سليمان مستقبل ليبيا في الجودو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الوفد الليبي المشارك في بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو بالكاميرون، عبدالسلام الشفلو، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن المشاركة، أمس السبت، للشباب كانت بلاعبين إثنين فقط، اللاعب طارق أبوشاقور المتوج ببرونزية وزن تحت 66 كلغ، بعد فوزه في مباراته الأولى وبالضربة القاضية على الكاميروني إمبوناي، وفقد مباراته الثانية أمام الكاميروني توكونشو، وفاز في مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية على الكاميروني اينقا.

وأضاف الشفلو أن اللاعب أحمد سليمان شارك في وزن تحت 81 كلغ، بعد أن فقد مباراته الأولى أمام الكاميروني بونقوي، وفاز في الثانية بالقاضية على لاعب الكاميرون أنكوتو، وفقد مباراة تحديد الترتيب الثالث أمام الكاميروني بينا.

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وأكمل الشفلو قائلًا: «اللاعبان قدما مستوى فنيًا جيدًا في أول مشاركة طولية، وبمزيد من الرعاية والاهتمام سيكون لهما شأن كبير، ومستقبل زاهر في قادم المواعيد».

واختتم الشفلو قائلًا: «سنشارك اليوم الأحد في بطولة الكبار المفتوحة بالكاميرون بسبعة رياضيين في وزن تحت 60 كلغ باللاعبين مصطفى بن عيسى وميلود الروداح، وفي الوزن تحت 66 كلغ باللاعب طارق أبوشاقور، وفي وزن تحت 73 كلغ باللاعبين أحمد شنيبة وأحمد العجيمي، وفي وزن تحت 81 كلغ باللاعب أحمد سليمان، وفي وزن تحت 90 كلغ باللاعب محمد اللافي، وستكون مشاركة أيضًا في إدارة مباريات البطولة للحكمين الليبيين أحمد مشعال ومحمد المطبس».

تتويج ليبي في الجودو. (فيسبوك)