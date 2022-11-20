القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على النظام الأساسي في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عزالدين القاضي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن أهم التعديلات الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديل النظام الأساسي للأولمبية الليبية، هى أن التصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية يكون بصوتين للاتحادات الأولمبية.

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وأضاف القاضي، أن التصويت بصوت واحد للاتحادات غير الأولمبية، ولا يحق لموظفي اللجنة الأولمبية الترشح لمجلس إدارة اللجنة، وتشكيل لجنة الرياضيين لانتخاب عضوين من الرياضيين الأولمبيين الذين شاركوا في آخر ثلاث دورات أولمبية، أحدهما من العنصر النسائي، بالإضافة إلى إلغاء فروع اللجنة الأولمبية الليبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.