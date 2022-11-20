Atwasat

القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على النظام الأساسي في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 20 نوفمبر 2022, 01:42 مساء
القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على النظام الأساسي في ليبيا
عزالدين القاضي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عزالدين القاضي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن أهم التعديلات الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديل النظام الأساسي للأولمبية الليبية، هى أن التصويت في  انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية يكون بصوتين للاتحادات الأولمبية.

- قريميدة لـ«بوابة الوسط»: 29 ديسمبر انتخابات اللجنة الأولمبية الليبية

وأضاف القاضي، أن التصويت بصوت واحد للاتحادات غير الأولمبية، ولا يحق لموظفي اللجنة الأولمبية الترشح لمجلس إدارة اللجنة، وتشكيل لجنة الرياضيين لانتخاب عضوين من الرياضيين الأولمبيين الذين شاركوا في آخر ثلاث دورات أولمبية، أحدهما من العنصر النسائي، بالإضافة إلى إلغاء فروع اللجنة الأولمبية الليبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم
نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي

مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تقتنص 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة الجزائر الدولية للكاراتيه
ليبيا تقتنص 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة الجزائر الدولية ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
النصر ودارنس «حبايب» في مؤجلة الأسبوع الثاني
النصر ودارنس «حبايب» في مؤجلة الأسبوع الثاني
فوز طائرة الجزيرة والنصر والبشائر في الدوري الليبي الممتاز
فوز طائرة الجزيرة والنصر والبشائر في الدوري الليبي الممتاز
القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على النظام الأساسي في ليبيا
القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
المزيد
اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد الليبي لبناء الأجسام
اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد ......
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج ......
الشفلو لـ«بوابة الوسط»: أبوشاقور يقتنص البرونز ويشكل مع سليمان مستقبل ليبيا في الجودو
الشفلو لـ«بوابة الوسط»: أبوشاقور يقتنص البرونز ويشكل مع ......
القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على النظام الأساسي في ليبيا
القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية ......
فوز طائرة الجزيرة والنصر والبشائر في الدوري الليبي الممتاز
فوز طائرة الجزيرة والنصر والبشائر في الدوري الليبي الممتاز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط