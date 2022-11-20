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فوز طائرة النصر والجزيرة والبشائر في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 20 نوفمبر 2022, 12:34 مساء
فوز طائرة النصر والجزيرة والبشائر في الدوري الليبي الممتاز
منافسات بطولة أفريقيا لكرة الطائرة. (الإنترنت)
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جرت، أمس السبت، ثلاث مباريات في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة، أسفرت عن النتائج التالية:

على قاعة سليمان الضراط ببنغازي، فاز النصر على الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-18، 25-19، 25-23)، أدار المباراة الحكمان الدولي حسين البركي، حكمًا أول، وعلي الأوجلي، حكمًا ثان، والمسجلان عصام الفسي ووائل أبوشعالة.

- 14 فريقا في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة

وعلى قاعة مصراتة البشائر يفوز على الأفريقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1)، كانت نتائجها تقدم الأفريقي بنتيجة الشوط الأول وبفارق نقطتين (26-24)، وبقية الأشواط كان التفوق فيها للبشائر بنتيجة (25-23، 25-22، 25-23)، أدار المباراة الحكمان حسين الغبراني حكما أول، وعبدالسلام بلعوطة، حكمًا ثان، والمسجلان مفتاح أبوزويدة وعلي الرجوبي.

شهدت قاعة النادي الأولمبي بمدينة الزاوية فوز الجزيرة على أساريا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط (3-1)، جاء الشوط الأول لصالح أساريا (25-20)، وبقية الأشواط كان التفوق لفريق الجزيرة (25-22، 25-19، 25-15)، أدار المباراة الدولي عبدالسلام الرفاعي، حكمًا أول، وعصام عبداللطيف، حكمًا ثان، والمسجل إسماعيل الكيلاني.

مواجهات اليوم الأحد
على قاعة مصراتة، السويحلي يتبارى مع الاتحاد المصراتي، وغدا الإثنين بقاعة أحمد موسى بالمرج يحل فريق النصر ضيفًا على المروج.

مفكرة النتائج
الأهلي طرابلس × الاتحاد (3-0)
الجزيرة × أساريا (3-1)
البشائر × الأفريقي (3-1)
الأهلي طرابلس × الاتحاد (3-0)

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