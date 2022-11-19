شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 0 - 1 النصر

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV»، اليوم السبت، مواجهة جديدة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، عبر مباراة دارنس أمام النصر على ملعب درنة، وتضم «استديو تحليل» في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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تقام مباراة دارنس والنصر ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب انشغال فريق النصر في المواجهات الأفريقية، قبل وداعه بطولة «الكونفدرالية».



تبث قناة الوسط «WTV» مباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD).