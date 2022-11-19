«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع الرابع بعد اعتماد النتائج والعقوبات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، القرار رقم 10، حيث اعتمد في مادته الأولى نتائج مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وفق النتائج الآتية:

دارنس × التعاون 0-0

الصقور × الصداقة 1-1

الهلال × شباب الجبل 1-1

الأخضر × التحدي 1-0

أساريا × الخمس 2-1

الاتحاد × المدينة 1-0

الاتحاد المصراتي × الأولمبي 0-0

المحله × أبوسليم 1-1

- الورفلي: نجهز لافتتاح أول فروع أكاديمية «كورفر ليبيا لكرة القدم»

كما تضمن القرار أيضًا، إيقاف مدرب حراس فريق النصر ديجان لمباراة واحدة، وغرامة مالية قدرها 300 دينار، وإيقاف مدرب حراس نادي المدينة جمال الوخي مباراة واحدة وغرامة 300 دينار، وإيقاف مشرف معدات فريق المدينة مباراة واحدة وغرامة 300 دينار.

أيضا تغريم نادي أساريا 1500 دينار، وإنذار رئيس نادي الخمس عبدالسلام احبيش ومدير الكرة بالنادي سالم الرواني وتغريم نادي دارنس 3000 دينار وتغريم نادي التعاون 3000 دينار ورفض احتجاج نادي الأهلي بنغازي في مباراته مع النصر، مع اعتماد النتيجة على ما انتهت عليه دون أهداف.