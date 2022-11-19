رئيس تسييرية الظهرة أبوهديمة يطالب باستثمار خبرات جاحور وباقي رموز الرياضة الليبية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس اللجنة التسييرية بنادي الظهرة، الصديق أبوهديمة، الوسط الرياضي بالاستفادة من الشخصيات الرياضية التي تملك الخبرة ولها تجارب رياضية مهمة بالحياة.

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وقال أبوهديمة في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «إن المدرب عبدالله جاحور هو أحد هذه الشخصيات، وقدم لألعاب القوى كمدرب».

وأضاف المنشور: «لازال جاحور يقدم الكثير رغم ظروفه الصحية، وهو المدرب المتخصص في القرص والجلة»، داعيًا لعدم تجاهل هذه الشخصيات الرياضية التي قدمت للرياضة كل وقتها وجهدها وذلك بعد أن قام بزيارة له للاطمئنان عليه.

المدرب عبدالله جاحور. (فيسبوك)

المدرب عبدالله جاحور. (فيسبوك)