انطلاق دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة المستوى الأول (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت بصالة معهد التقنية الصناعية بمدينة مصراتة دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة للمستوى الأول، والتي تقام لأول مرة في الوطن العربي باللغة العربية، وهي تحت إشراف ورعاية وتنظيم من الاتحاد الدولي للسباحة (FINA).

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يحاضر في الدورة الخبير والمحاضر الدولي والمكلف من الاتحاد الدولي للسباحة الدكتور محمد أحمد معروف، حيث سيتم اعتماد شهادة مدربي السباحة (L1) الذين اجتازوا الامتحان الخاص بالمرحلة الأولى والذي أقيم عن بُعد وعددهم 29 مدربًا.

المدربون من مختلف مدن ليبيا طبرق ودرنة وبنغازي ومصراتة والزاوية وزليطن وطرابلس، وستشمل الدورة الجانب النظري والعملي والذي سيكون في مسبح توباكتس، وسوف تتواصل الدورة حتى غدًا الأحد، وتختتم بإجراء الامتحان العام الذي سيؤهل من نجح فيه لحضور دورة المستوى الثاني التي ستقام العام المقبل.

دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)