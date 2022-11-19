Atwasat

انطلاق دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة المستوى الأول (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 19 نوفمبر 2022, 01:50 مساء
انطلاق دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة المستوى الأول (صور)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت بصالة معهد التقنية الصناعية بمدينة مصراتة دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة للمستوى الأول، والتي تقام لأول مرة في الوطن العربي باللغة العربية، وهي تحت إشراف ورعاية وتنظيم من الاتحاد الدولي للسباحة (FINA).

- ملك المختار بطلة الأواسط لـ«بوابة الوسط»: هدفي المشاركة في البطولات العالمية للسباحة

يحاضر في الدورة الخبير والمحاضر الدولي والمكلف من الاتحاد الدولي للسباحة الدكتور محمد أحمد معروف، حيث سيتم اعتماد شهادة مدربي السباحة (L1) الذين اجتازوا الامتحان الخاص بالمرحلة الأولى والذي أقيم عن بُعد وعددهم 29 مدربًا.

المدربون من مختلف مدن ليبيا طبرق ودرنة وبنغازي ومصراتة والزاوية وزليطن وطرابلس، وستشمل الدورة الجانب النظري والعملي والذي سيكون في مسبح توباكتس، وسوف تتواصل الدورة حتى غدًا الأحد، وتختتم بإجراء الامتحان العام الذي سيؤهل من نجح فيه لحضور دورة المستوى الثاني التي ستقام العام المقبل.

دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
دورة السباحة. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 0 - 1 النصر

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 0 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب

تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب
إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس

إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس
إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي

إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي
السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة

السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد

خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد
مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب

مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة ...
3 مباريات في الدوري الليبي للكرة الطائرة.. السبت
3 مباريات في الدوري الليبي للكرة الطائرة.. السبت
انطلاق دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة المستوى الأول (صور)
انطلاق دورة اعتماد شهادة مدربي السباحة المستوى الأول (صور)
رئيس تسييرية الظهرة أبوهديمة يطالب باستثمار خبرات جاحور وباقي رموز الرياضة الليبية (صور)
رئيس تسييرية الظهرة أبوهديمة يطالب باستثمار خبرات جاحور وباقي ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع الرابع بعد اعتماد النتائج والعقوبات
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع الرابع بعد اعتماد النتائج ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
المزيد
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 0 - 1 النصر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 0 - 1 النصر...
ليبيا تقتنص 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة الجزائر الدولية للكاراتيه
ليبيا تقتنص 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة الجزائر الدولية......
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر......
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع الرابع بعد اعتماد النتائج والعقوبات
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع الرابع بعد اعتماد ......
رئيس تسييرية الظهرة أبوهديمة يطالب باستثمار خبرات جاحور وباقي رموز الرياضة الليبية (صور)
رئيس تسييرية الظهرة أبوهديمة يطالب باستثمار خبرات جاحور ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط