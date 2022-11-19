3 مباريات في الدوري الليبي للكرة الطائرة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، فريق الأهلي بنغازي يلتقي النصر.

وبقاعة النادي الأولمبي بمدينة الزاوية أساريا يستضيف الجزيرة، وبقاعة مصراتة الأفريقي يلتقي البشاير، وبالقاعة نفسها، غدًا الأحد، السويحلي يتبارى مع الاتحاد المصراتي، أما الإثنين بقاعة أحمد موسى بالمرج، فيحل فريق النصر ضيفًا على المروج.

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أقيمت مباراة الافتتاح في الموسم الجديد، أمس الجمعة، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس على الاتحاد (3-0) بالغياب.