«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيم مهرجان للميز الشعبي، أمس الجمعة، بمنطقة صياد على هامش سباق القدرة والتحمل الذي انطلق اليوم السبت، في مدينة صياد.

وشارك في الميز الشعبي أعقاد من عقد جنزور السلام وعقد الانطلاقة وعقد صياد السلام وقد تميز المهرجان بالحضور الجماهيري.

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مهرجان الميز الشعبي من الرياضات المحببة لدىي عموم الشعب الليبي، وهو من الإرث التراثي، كما أنه من رياضات الآباء والأجداد.

وتتميز كل مدينة في ليبيا بطابع خاص في سباقات وأعقاد من خلال المنافسات، ولكل منطقة عقد خاص بها ويمارس هذه الرياضة باسم منطقته أو قبلته أو عائلته.

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)

مهرجان الميز الشعبي. (تصوير - الصديق قواس)