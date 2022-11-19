الورفلي: نجهز لافتتاح أول فروع أكاديمية «كورفر ليبيا لكرة القدم»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد المدير الفني لأكاديمية «كورفر ليبيا لكرة القدم» محمد الورفلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن دورة مدربي أكاديمية كورفر الليبية التي أقيمت بتونس جرت بمشاركة ثلاثة مدربين ليبيين وهم: محمود الزياني وربيع الحوتي والأمين التاورغي.

- 23 مشاركا في دورة مدربي كرة القدم بالأكاديمية الأولمبية (صور)

وأضاف الورفلي أن الدورة كانت ناجحة والاستفادة منها كبيرة وحاضر فيها الخبيران وردني منير وأماني سليم، وتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، من بينها: مناقشة طريقة عمل أكاديمية كورفر وحصة تدريبية للأعمار من 4 إلى 6 أعوام باستخدام منهجية «كورفر»، وأيضا كيفية العمل مع الفئة تحت 12 عامًا، وحلقة نقاش بين المحاضرين والمدربين.

وأكمل الورفلي «بعد استلامنا إذن المزاولة لأكاديمية كورفر في ليبيا سنبدأ قريبًا التجهيز لافتتاح أول فروع الأكاديمية بمدينة بنغازي وسنوجه الدعوة لأولياء الأمور لشرح كيفية العمل مع أبنائهم حسب متطلبات ومنهجية كورفر ليبيا، وسيعقبه فروع أخرى للأكاديمية في عدة مدن ليبية».

أكاديمية «كورفر ليبيا لكرة القدم». (فيسبوك)

أكاديمية «كورفر ليبيا لكرة القدم». (فيسبوك)