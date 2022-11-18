عبدالفتاح فضل: نجحنا بامتياز في تنظيم معسكرات رياضية للأندية والمنتخبات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أعلن المسؤول بشركة إندا «ENDA» للخدمات الرياضية، عبدالفتاح فضل، نجاح المعسكرات الرياضية التي أقامتها الشركة للأندية والمنتخبات، مضيفا أن خبرة الشركة الكبيرة تسمح لها بتنظيم المعسكرات والمحافل الرياضية الكبيرة.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال عبدالفتاح: خبرتنا في مجال تنظيم المعسكرات الرياضية للفرق والمنتخبات تزيد على 30 عاما، اكتسبنا من خلالها خبرة جيدة، واستطعنا إقامة علاقات متميزة مع عديد الدول، وحققنا نجاحات كبيرة في جميع المعسكرات التي أشرفنا على تنظيمها للأندية والمنتخبات الليبية.

وأقامت الشركة معسكرات خارجية على ملاعب تركيا وإسبانيا وهولندا وصربيا والبوسنة وسلوفينيا والنمسا والتشيك، وآخرها معسكر المنتخب الحالي المقام في تركيا.

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وأضاف: «ونعمل على توفير كل سبل الراحة في هذه المعسكرات، من إقامة مريحة وتغذية ووسائل المواصلات»، موضحا أن «الشركة لا يقتصر عملها محليا فقط، وإنما في العام الحالي نجحت الشركة في تنظيم معسكرات لمنتخبات المكسيك وسلوفاكيا والتشيك وأوكرانيا واليابان وأوزباكستان وكوريا الجنوبية والبوسنة وسلوفينيا، إضافة إلى دولة قطر التي تنظم كأس العالم 2022 على أراضيها».

أما على صعيد الأندية وقفت «إندا» على تنظيم معسكرات ناجحة لعديد الأندية من بينها، أندية سعودية وأندية قطرية وأندية مغربية وجزائرية.

وأكمل فضل في تصريحاته إلى «بوابة الوسط»، أن الشركة نظمت دورة لحكام كرة القدم بالبوسنة، كما تشرف هذه الأيام على تنظيم بطولة ودية بنيتار بإسبانيا.