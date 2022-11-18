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إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 04:05 مساء
إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس
إعلان شركة الخدمات العامة عن إذاعة مباريات كأس العالم 2022(عبر صفحتها على موقع فيسبوك.الإنترنت)
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أعلنت شركة الخدمات العامة بطرابلس، إذاعة مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر على شاشة الحديقة الكبرى.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، حيث قامت شركة الخدمات العامة في مدينة طرابلس بتجهيز شاشة الحديقة الكبرى، المقابلة لفندق الكبير، لعرض جميع مباريات البطولة الأقوى بطولة كأس العالم لجميع المواطنين، بحسب ما جاء على صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

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وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل بمواجهة المنتخب القطري صاحب الاستضافة ومنتخب الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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