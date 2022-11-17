Atwasat

شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 11:31 مساء
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 17 نوفمبر 2022
alwasat radio

فتح برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، نقاشًا حول ظاهرة تغيير الأطقم الفنية لفرق كرة القدم في الدوري الممتاز، وما إذا كانت ظاهرة إيجابية في إطار سوق التدريب الاحترافي أم أنها تعكس الوساطة والسمسرة؟

كما يتطرق البرنامج، الذي يقدمه مؤيد إسكندر، إلى التجربة الودية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي فاز على منتخب النيجر بثلاثية في المباراة التي جمعتهما على الأراضي التركية.

يشارك في النقاش، كل من: مدرب فريق الهلال السابق أنيس الباز، والمدرب الوطني جمال بنور ومحللو الوسط: علي رحومة، وأسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع

وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية

حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية
جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»

جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية

نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الككلي يستقيل من تدريب الصداقة
الككلي يستقيل من تدريب الصداقة
نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم
نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم
المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا
المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا
الشوط الأول: ليبيا تتقدم على النيجر بثنائية
الشوط الأول: ليبيا تتقدم على النيجر بثنائية
ليبيا تفوز على النيجر بثلاثية في أولى تجاربها الودية بتركيا
ليبيا تفوز على النيجر بثلاثية في أولى تجاربها الودية بتركيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس...
المزيد
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة ......
منتخب ليبيا للكاراتيه الموحد يشارك في البطولة الأفرو آسيوية بالجزائر
منتخب ليبيا للكاراتيه الموحد يشارك في البطولة الأفرو آسيوية ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
ليبيا تفوز على النيجر بثلاثية في أولى تجاربها الودية بتركيا
ليبيا تفوز على النيجر بثلاثية في أولى تجاربها الودية بتركيا...
الشوط الأول: ليبيا تتقدم على النيجر بثنائية
الشوط الأول: ليبيا تتقدم على النيجر بثنائية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط