شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتح برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، نقاشًا حول ظاهرة تغيير الأطقم الفنية لفرق كرة القدم في الدوري الممتاز، وما إذا كانت ظاهرة إيجابية في إطار سوق التدريب الاحترافي أم أنها تعكس الوساطة والسمسرة؟

كما يتطرق البرنامج، الذي يقدمه مؤيد إسكندر، إلى التجربة الودية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي فاز على منتخب النيجر بثلاثية في المباراة التي جمعتهما على الأراضي التركية.

يشارك في النقاش، كل من: مدرب فريق الهلال السابق أنيس الباز، والمدرب الوطني جمال بنور ومحللو الوسط: علي رحومة، وأسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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