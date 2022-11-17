منتخب ليبيا للكاراتيه الموحد يشارك في البطولة الأفرو آسوية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت اليوم بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه الموحد إلى الجزائر، والتى تضم 20 لاعبا، للمشاركة فى البطولة الأفرو آسوية للكاراتيه الموحد (كاتا وكوميتى).

ويترأس البعثة رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد، وسيم أبوزيد، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكاراتيه على «فيسبوك».

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وستقام على هامش البطولة دورتان معتمدتان للحكام والمدربين، يشارك فيها سبعة من الحكام وهم عبدالحميد الطبال ومحمد عكيمة وتوفيق أبوحسن ووليد النعاس والمبروك قويشة وعبدالله الشرع واسعد اليعقوبي، وستة مدربين لحضور دورة المدربين المتقدمة وهم عصام الككلي، أكرم أبوشعيرة وسفيان شقلوف ومحفوظ ذياب والمبروك قويشة.

وستنطلق غدا الجمعة منافسات البطولة بولاية مستغانم الجزائرية.