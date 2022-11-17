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المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 17 نوفمبر 2022, 05:50 مساء
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
تشكيلة فريق المدينة في ربع نهائي كأس ليبيا 2022.(الإنترنت)
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حقق نادي المدينة الفوز على ضيفه الخمس بركلات الترجيح، في إطار منافسات ربع نهائي كأس ليبيا، ليتأهل لمواجهة الأهلي طرابلس في نصف النهائي.

وانتهى شوطا المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل، والتي ابتسمت لأصحاب الأرض، الذين سجلوا ثلاث ركلات ترجيحية مقابل ركلة واحدة فقط للخمس.

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ويواجه فريق المدينة في المواجهة الأولى لنصف نهائي الكأس، فريق الأهلي طرابلس المتأهل سلفا بعد الفوز على فريق أبوسليم، فيما يواجه الأهلي بنغازي فريق الأخضر في المباراة الثانية، ليترشح الفائزان لنهائي المسابقة.

يذكر أن مباراة اليوم هي أولى مباريات المدرب الوطني حمدي بطاو عقب عودته لتدريب فريق المدينة.

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