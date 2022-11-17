ليبيا تفوز على النيجر بثلاثية في أولى تجاربها الودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مباراة منتخبنا الوطني أمام النيجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار المباراة الودية التي جمعت بينهما على الأراضي التركية.

وتقدم بلقاسم رجب للمنتخب الليبي في الدقيقة 23 من الشوط الأول، قبل أن تعدل النيجر النتيجة، ومع اقتراب نهاية الحصة الأولى أبى محمد المنير إلا إحراز التقدم لمنتخبنا، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته على «فيسبوك».

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وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الفرنسي لمنتخبنا مجموعة تبديلات، لإعطاء الفرصة لمعظم اللاعبين، قبل أن يسجل دانيل الفاضي الهدف الثالث لـ«فرسان المتوسط»، وقلصت النيجر النتيجة بالهدف الثاني.

وبدأت ليبيا المباراة بتشكيلة مكونة من، مراد الوحيشي في حارسة المرمى، وأنس الورفلي، والطاهر بن عامر، وسند الورفلي، ومحمد المنير في خط الدفاع، ودانيال الفاضلي، وبلقاسم رجب، وعمر الخوجة ومحمد صولة في خط الوسط، وحمدو الهوني، وأحمد كراوع في خط الهجوم.