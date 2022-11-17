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الشوط الأول: ليبيا تتقدم على النيجر بثنائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 03:25 مساء
الشوط الأول: ليبيا تتقدم على النيجر بثنائية
المنتخب الليبي الأول لكرة القدم.(أرشيفية:الإنترنت)
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انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف واحد لمنتخب النيجر، في أولى تجاربه الودية بمعسكر تركيا.

وتقدم بلقاسم رجب للمنتخب الليبي في الدقيقة 23 قبل أن تعدل النيجر النتيجة، ومع اقتراب نهاية الشوط الأول أبى محمد المنير إلا إحراز التقدم لمنتخبنا، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته على «فيسبوك».

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وبدأت ليبيا المباراة بتشكيلة مكونة من مراد الوحيشي في حارسة المرمى وأنس الورفلي والطاهر بن عامر وسند الورفلي ومحمد المنير في خط الدفاع، ودانيال الفاضلي وبلقاسم رجب وعمر الخوجة ومحمد صولة في خط الوسط، وحمدو الهوني وأحمد كراوع في خط الهجوم.

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