Atwasat

المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 17 نوفمبر 2022, 01:26 مساء
المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا
المنتخب الليبي الأول لكرة القدم.(أرشيفية:الإنترنت)
alwasat radio

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت ليبيا منتخب النيجر وديًا في إطار المعسكر الإعدادي للمنتخب في تركيا.

ويستمر معسكر المنتخب لمدة 10 أيام، يجري فيها تجربتين وديتين أمام النيجر والكونغو الديمقراطية، في إطار أسبوع الفيفا، ويضم المنتخب 26 لاعبًا بينهم خمسة محترفين، بحسب ما ذكره الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

-مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
-بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

وحرمت الإصابة مهاجم المنتخب أنيس السلتو من التواجد رفقة زملائه في تركيا الذين وصلوا إلى تركيا يوم الإثنين الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
اتحاد الفروسية يعلن موعد مسابقة 2022
اتحاد الفروسية يعلن موعد مسابقة 2022
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس...
المزيد
المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا
المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا...
نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم
نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم...
الككلي يستقيل من تدريب الصداقة
الككلي يستقيل من تدريب الصداقة...
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع ......
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط