المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت ليبيا منتخب النيجر وديًا في إطار المعسكر الإعدادي للمنتخب في تركيا.

ويستمر معسكر المنتخب لمدة 10 أيام، يجري فيها تجربتين وديتين أمام النيجر والكونغو الديمقراطية، في إطار أسبوع الفيفا، ويضم المنتخب 26 لاعبًا بينهم خمسة محترفين، بحسب ما ذكره الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وحرمت الإصابة مهاجم المنتخب أنيس السلتو من التواجد رفقة زملائه في تركيا الذين وصلوا إلى تركيا يوم الإثنين الماضي.