نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل فجر اليوم إلى مطار معيتيقة الحارس الدولي محمد نشنوش قادمًا من جنوب أفريقيا على متن «طائرة الإسعاف»، بعد رحلة طيران استمرات 14 ساعة.

وكان نشنوش قد تعرض لوعكة صحية في جنوب أفريقيا عقب لقاء فريقه الأهلي طرابلس في إطار بطولة الكونفدرالية، ما استدعى بقاءه في جوهانسبرغ لتلقي العلاج، ولم يعد الحارس إلى ليبيا رفقة فريقه، حسب ما أعلنت عنه صفحة النادي على موقع فيسبوك.

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وأشارت التقارير الطبية إلى استقرار حالة الحارس، الذي يحتاج حاليًا إلى راحة طبية ومواصلة العلاج لزيادة الاطمئنان.

وكان الأهلي طرابلس تعرض للخسارة أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات من بطولة أفريقيا.