الككلي يستقيل من تدريب الصداقة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قدم المدرب الوطني محمد الككلي استقالته من تدريب نادي الصداقة بسبب ظروف خاصة به.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي الصداقة على موقع «فيسبوك»، فإن المدرب محمد الككلي اعتذر عن مواصلة مهمته كمدير فني للفريق الأول، وذلك نظرًا للظروف الصحية التي ألمت بعائلته وباتت حائلًا بينه وبين مواصلة العمل.

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ويعد المدرب محمد الككلي خامس مدرب يغادر الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الجولة الرابعة وقد سبقه كل من البلجيكي لوك إيمال مدرب الاتحاد المصراتي وسمير الباز مدرب الهلال ورضيا عطية مدرب المدينة وطارق ثابت مدرب الأولمبي.