Atwasat

شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 12:36 مساء
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا
إعلان برنامج «الاستوديو التحليلي» لمباراة ربع نهائي كأس ليبيا بين المدينة والخمس.(قناة الوسط)
alwasat radio

تقدم قناة الوسط «WTV» «الاستوديو التحليلي» للمباراة المؤجلة بين فريقي المدينة والخمس ضمن منافسات ربع النهائي لكأس ليبيا، والمقامة بملعب صبراته.

ينطلق الاستوديو في تمام الثانية والنصف بتوقيت ليبيا ويقدم البرنامج مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل عبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني وعلي أرحومة.

وتأهل فريقا «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» إلى الدور نصف النهائي من كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزيهما على فريقي «أبوسليم» «الأولمبي»، واكتسح فريق الأخضر نظيره دارنس بسداسية نظيفة، في الدور ذاته، فيما تأجلت مباراة المدينة والخمس، والتي تلعب اليوم.

تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
اتحاد الفروسية يعلن موعد مسابقة 2022
اتحاد الفروسية يعلن موعد مسابقة 2022
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس...
المزيد
المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا
المنتخب الأول يلتقي النيجر الساعة الثانية بتوقيت ليبيا...
نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم
نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم...
الككلي يستقيل من تدريب الصداقة
الككلي يستقيل من تدريب الصداقة...
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا
شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع ......
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا
منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط