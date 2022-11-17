شاهد: «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في ربع نهائي كأس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» «الاستوديو التحليلي» للمباراة المؤجلة بين فريقي المدينة والخمس ضمن منافسات ربع النهائي لكأس ليبيا، والمقامة بملعب صبراته.

ينطلق الاستوديو في تمام الثانية والنصف بتوقيت ليبيا ويقدم البرنامج مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل عبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني وعلي أرحومة.

وتأهل فريقا «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» إلى الدور نصف النهائي من كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزيهما على فريقي «أبوسليم» «الأولمبي»، واكتسح فريق الأخضر نظيره دارنس بسداسية نظيفة، في الدور ذاته، فيما تأجلت مباراة المدينة والخمس، والتي تلعب اليوم.

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