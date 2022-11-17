منتخب ليبيا للجودو يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت أمس إلى الكاميرون بعثة المنتخب الليبي للجودو، للمشاركة في بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو والتي ستستضيفها المغرب سبتمبر ٢٠٢٣، ويترأس البعثة أمين عام الاتحاد الليبي عبدالسلام الشفلو إضافة للحكمين أحمد المشعال ومحمد المطبس.

واختار المدرب التونسي اللاعبين عادل قيراط ومصطفى بن عيسى وميلود الروداح في وزن تحت 60 كغ، وطارق أبوشاقور وزن تحت 66 كغ، وأحمد شنيبة وأحمد العجيمي وزن تحت 73 كغ، وأحمد بن سليمان وزن تحت 81 كغ، وأحمد اللافي في وزن تحت 90 كغ.

وفى تصريح لرئيس الوفد الليبي عبدالسلام الشفلو خص به بوابة الوسط قال: أشكر وزارة الرياضة على دعمها وتشجيعها لأبطال الجودو، مضيفا أن أبطال ليبيا يتدربون منذ أشهر عديدة بغية تشريف البلاد في المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف عبدالسلام أن المنتخب شارك في بطولة السنغال المفتوحة، وحقق لاعبونا نتائج جيدة، وأظهروا جدية والتزاما صارمين، إذ فاز لاعبنا ميلود عمار على البورندي راوول بريلنت من بورندي بالقاضية ولكنه خسر أمام بطل أفريقيا المغربي يونس صديقي المتوج بذهبية وزن 60 كغ.

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وأردف رئيس اتحاد الجودو قائلا: أما في وزن تحت 73 كغ، قدم أحمد العجيمي مباراة رائعة حقق فيها الفوز على الأميركي وليام سبات بالقاضية لكنه خسر أمام بطل المغرب المتوج بفضية البطولة.

وتابع: أما في وزن 81 كغ، فقدم أحمد شنيبه مستوى جيدا في مباراته أمام الصربي بيرلو روسو والتي انتهت بالتعادل، قبل أن يفوز شنيبه بمبارته الثانية على الجنوب أفريقي ماريس، وفي وزن تحت 90 كغ فقد محمد اللافي مباراته أمام السنغالي دياو عبدالرحمن المتوج بذهبية هذا الوزن.

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وأشار الشفلو أن المنتخب الليبي سيبدأ السبت المقبل 19 نوفمبر، مشاركته في بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو بلاعبي فئة الشباب، طارق أبوشاقور وأحمد سليمان، فيما تنطلق فئة الكبار بمشاركة جميع اللاعبين يوم الأحد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي للجودو استدعى الحكمين الليبيين أحمد المشعال ومحمد المطبس لإدارة بعض مباريات في بطولة الكاميرون.