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الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:40 مساء
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
الرئيس الحالي للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني والرئيس السابق أنور الطشاني.(الإنترنت)
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هدد الرئيس السابق للاتحاد الليبي أنور الطشاني، بمقاضاة الرئيس الحالي للاتحاد عبدالحكيم الشلماني، على خلفية تصريحات للأخير زعم فيها امتلاكه مستندات قانونية تدين الأول عندما كان رئيسا لاتحاد الكرة.

وقال الطشاني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أتحدى الشلماني أن يكون يمتلك مستندات تدينني شخصيا، وإذا كان يمتلك أي مستند ضدي فعليه إبرازها أمام الرأي العام الرياضي»، معتبرا أن تصريحات الشلماني لوسيلة إعلام غير ليبية «أمر مثير للتساؤلات»، خاصة أنه رفض خلال السنتين الماضيتين الظهور في أي مناظرة بوسيلة إعلام ليبية.

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وأوضح أنه يرفض أن «تخرج المشاكل الليبية خارج إطار الدولة الليبية»، مهددا باللجوء للقضاء «في حالة استمرار الشلماني في أفعاله»، داعيا إلى عرض المسألة على الجمعية العمومية للاتحاد لتقول كلمتها.

وشدد الرئيس السابق للاتحاد رفضه شخصنة المسألة، مدللا على ذلك بأن إبراهيم شاكة المرشح السابق على منصب رئيس الاتحاد رفع هو الآخر قضية يطعن فيها بصحة انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

وأدلى الشلماني بتصريحات إذاعية لـ«راديو سبور» قال فيها «إن استبعاد الطشاني من دخول انتخابات مجلس إدارة الاتحاد قبل عام ونصف العام كان إجراء سليما، ولا يحق له دخول الانتخابات»، معتبرا أن «الإجراءات القضائية التي قام بها الطشاني ضد المجلس الحالي هي تصفية حسابات».

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