الشلماني: أمتلك مستندات تدين الطشاني ستظهر في حينها.. وما يفعله تصفية حسابات والـ«فيفا» على علم بكل التفاصيل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني أنه يملك مستندات قانونية قوية تدين منافسه في الانتخابات الأخيرة، أنور الطشاني، عندما كان رئيسا لاتحاد الكرة، وتجعله في موقف صعب، وسيتم عرضها في الوقت المناسب.

وقال الشلماني في تصريحات إذاعية لـ«راديو سبور»: «إن استبعاد الطشاني من دخول انتخابات مجلس إدارة الاتحاد قبل عام ونصف العام كان إجراء سليما، ولا يحق له دخول الانتخابات».

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وأضاف الشلماني خلال حديثه قائلا «إن الإجراءات القضائية التي قام بها الطشاني ضد المجلس الحالي هي تصفية حسابات ليس إلا، وإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لديه علم بكل التفاصيل، ولم يتدخل لأنه يعرف أن الاتحاد الليبي لم يخترق اللوائح، وأن غلق حساباتنا المالية خطوة لعرقلة عملنا».