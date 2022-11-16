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الدوري الليبي لكرة اليد ينطلق 2 ديسمبر بمشاركة 14 فريقا من 3 مراحل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 02:06 مساء
الدوري الليبي لكرة اليد ينطلق 2 ديسمبر بمشاركة 14 فريقا من 3 مراحل
جانب من منافسات كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، دكتور حبيب بلقاسم، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، أن الدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023، سينطلق في الثاني من ديسمبر المقبل، بمشاركة 14 فريقًا، موزعة على مجموعتين، بواقع 8 فرق بالمنطقة الشرقية و6 فرق بالمنطقة الغربية.

وأضاف بلقاسم قائلاً: «الدوري من ثلاث مراحل، أولى مراحله ستنطلق في 2 ديسمبر 2022، وستتبارى كل مجموعة من دوري كامل (ذهاب وإياب)، وتتأهل إلى المرحلة الثانية الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى في كل مجموعة، والفرق المتأهلة توزع على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى أول وثالث المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى ثاني ورابع المنطقة الغربية».

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وأوضح: «أما المجموعة الثانية فتضم أول وثالث المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ثاني ورابع المنطقة الشرقية، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها بنظام التجمع ومن مرحلتين، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثالثة والنهائية، مرحلة التتويج، وتقام بنظام التجمع ومن مرحلة واحدة، والأكثر نقاطًا سيتوج بكأس بطولة ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023».

واختتم حبيب بلقاسم حديثه قائلاً: «استحدثنا هذا الموسم مسابقة كأس الاتحاد، وتشارك فيها الفرق الستة التي لم تتأهل من المرحلة الأولى، وستقام مسابقة كأس الاتحاد بنظام التجمع من مرحلة واحدة».

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