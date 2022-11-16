قريميدة لـ«بوابة الوسط»: 29 ديسمبر انتخابات اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مستشار اللجنة الأولمبية الليبية محمد قريميدة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، أنه بعد استلام ملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية حول اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية، فإن الانتخابات المقبلة للجنة الأولمبية الليبية باتت على موعد في يوم 29 ديسمبر المقبل.

وأضاف قريميدة، خلال تصريحاته لـ«بوابة الوسط»، قائلاً: «إن الانتخابات المنتظرة ستكون على منصب رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول والنائب الثاني والأمين العام».

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وأوضح «أيضًا سيتم انتخاب 7 أعضاء من الاتحادات الأولمبية وعضوين من الاتحادات غير الأولمبية وعضو عن الرياضيين الأولمبيين وعضو عن الخبراء وعضو عن المرأة».

واختتم قريميدة قائلاً: «سيسبق العملية الانتخابية انتخابات لجنة الرياضيين الأولمبيين، وأيضًا الخبراء وممثلة العنصر النسائي».