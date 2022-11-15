خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

القاهرة - بوابة الوسط

منذ 8 سنوات مضت عندما كنت في مدينة بنغازي وسط الاقتتال والأحداث المضطربة قبل بداية كأس العالم 2014 بأيام قليلة كتبت: هل يا بطولة كأس العالم إذا عشنا سوف نتابع مبارياتك التي اعتدنا على مشاهدتها من خلال تلفزيون النادي الأهلي في شارع عمر المختار؟ حيث كان الوحيد من الأندية الرياضية الذي ينقل مباريات الدوري الإيطالي ومباريات كأس العالم سنة 1966 التي أقيمت في إنجلترا، وأذكر أن الكثيرين من محبي كرة القدم قد تجمعوا في الصالة الخارجية التي وضع بها الجهاز المرئي.

وبعد أن كثر عدد الرواد الراغبين في متابعة المباريات داخل المقر وخوفًا على حياة الناس من سقوط الشرفة طلب مراقب النادي ممن لا يحملون بطاقة عضوية الجمعية العمومية أي غير المنتسبين رسميًا للنادي بالخروج حتى يتمكن المنتسبون والرياضيون من متابعة المباريات، فخرج الذين لا يملكون بطاقات العضوية بكل أدب واحترام فمنهم من قرر الانتساب رسميًا فيما بعد ومنهم من أخذ على خاطره في حينها لكنه رجع بعد ذلك.

تذكرت تلك البطولة وتلك الحادثة التي لو حدثت في هذه الأيام لرأينا مراقب النادي ملقى على الأرض والجهاز المرئي طائرًا في الهواء والاشتباكات بالكراسي في معركة حامية الوطيس، كل طرف يريد البقاء ومتابعة المباراة التي كانت بين البرازيل والمجر وانتهت بفوز المجر 3-1 وكان نجمها المهاجم المجري فلوريان ألبرت الذي تحصل على أحسن لاعب في أوروبا سنة 1967، وقام بتدريب فريق النادي الأهلي في بنغازي فيما بعد، فهل يعطينا إخوتنا في الإسلام والوطن فرصة حتى نستمتع بالمباريات التي لا تأتي إلا كل أربع سنوات وكل العالم ينتظرها بشوق ولهفة لما فيها من متعة كروية وعلاقات إنسانية راقية تجسدها الرياضة من خلال التنافس التربوي الشريف.

هل سيتوقف القتل والاختطاف ويتخلى الإخوة الأعداء عن السلاح ويتحاوروا بالعقل الذي فضَّلهم به الله على بقية المخلوقات، وهل سترحمنا مؤسسة الكهرباء من انقطاع التيار الكهربائي حتى لا نحرم من مشاهدة المباريات كما حرمنا الإخوة المتقاتلون من الأمان في بيوتنا وأعمالنا، وهل سنصل إلى المباراة النهائية ونعرف من الفريق الفائز ببطولة كأس العالم لسنة 2014 وتكون الأمور هدأت في بلادنا، أم يستمر الإصرار من كافة الأطراف على فرض آرائهم بقوة السلاح على الآخرين هل وهل وهل يتوقف أجلنا بطلقة طائشة أو مدبرة تجعلنا ننتقل للعالم الآخر الذي لن يزعجك فيه أحد ولا معين لك إلا عملك وما قدمت في دنياك لآخرتك؟

حاليًا ونحن على أبواب بطولة كأس العالم في قطر لسنة 2022 وبعد كل هذه السنوات للأسف الشديد ما زالت جراح الوطن لم تلتئم بعد وازدادت خلافاته بتعدد الحكومات والصراعات على السلطة لكن ما زال يحذونا الأمل في عودة الحياة الطبيعية إلى وطننا الحبيب ليبيا وإلى أبناء وطننا الخيرين في تحكيم العقل والخوف من الله، ومرحباً بمباريات كأس العالم التي ستنطلق في هذه الأيام وسوف تنسينا هموم وأحزان الوطن الجريح ولو موقتًا.