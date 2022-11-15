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بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 10:09 مساء
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
المنتخب الليبي لكرة القدم.(الإنترنت)
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وصلت مساء أمس إلى مدينة أنطاليا التركية بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للدخول في معسكر إعدادي، في إطار أيام الفيفا، يتخلله بعض المباريات الودية.

ويواجه المنتخب الليبي منتخبي الكونغو الديمقراطية والنيجر في تجارب ودية مفيدة ويستمر المعسكر لمدة عشر أيام قبل العودة إلى أرض الوطن.

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وأعلن رئيس بعثة المنتخب الوطني نوري جمجوم في تصريحات بثتها قناة «الوسط»، أن بعثة منتخبنا تضم 25 لاعبًا كان قد أعلن عنهم المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز، وتشهد القائمة تواجد خمسة محترفين، وهم دانيال الفاضلي وحمدو الهوني ومحمد صولة وطاهر بن عامر، فيما ينتظر وصول المعتصم المصراتي لاعب سبورتنغ براغا البرتغالي للانضمام إلى المنتخب.

وتخلف أحمد المقصي عن البعثة بسبب تجديد جواز السفر، فيما حرمت الإصابة مهاجم المنتخب أنيس السلتو من التواجد في تركيا، ما يعني غيابه عن التجربتين الوديتين.

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