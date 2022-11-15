رئيس عمومية الجزيرة الأسبق بدروش لـ«بوابة الوسط»: لا بُد من تعديل أصوات انتخابات الاتحادات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

دعا رئيس الجمعية العمومية الأسبق لنادي الجزيرة واللاعب السابق، إسماعيل بدروش، لتعديل أصوات انتخابات الاتحادات الرياضية لتكون وفق معيار البطولات وتاريخ كل نادٍ.

وأكد بدروش خلال حديثه إلى «بوابة الوسط» رفضه لأن يكون منح الأصوات وفق درجة مثل أن يمنح فرق الممتاز أكثر أصوات بالانتخابات من غيرها في الدوريات الأقل.

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وقال بدروش «أشيد بإدارة نادي الجزيرة الحالية وشبابها المتحمس، لأن لديهم فكرة وحماسًا كبيرًا ورغبة في تقديم نقلة للمؤسسة، لما تزخر به من عدة ألعاب وأنشطة بارزة على مستوى ليبيا خاصة الألعاب الجماعية».

يذكر أن إسماعيل بدروش كان لاعبًا سابقًا بفريق نادي الجزيرة لكرة اليد خلال السبعينيات.