منتخب شباب رفع الأثقال يستعد للبطولة العربية بدمشق.. والكبار لـ«العالم» في كولومبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل المنتخب الوطني الليبي للشباب في رفع الأثقال العمل والتدريب بجانب منتخب الكبار في اللعبة نفسها للمشاركة الدولية المقبلة، حيث يتجه منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العرب بدمشق، بينما يظهر منتخب الكبار في بطولة العالم بكولومبيا.

منتخب الشباب يشارك في البطولة العربية بدمشق والمكون من الرباع محمد سمير غلام، والرياضي الصاعد محمد الشارف الزنتاني، ويشرف على تدريبهم المدرب الوطني فتحي حامد.

منافسات بطولة العالم المؤهلة لـ«الأولمبياد»

وتشارك ليبيا في بطولة العالم بكولومبيا بالرباعين إحسان شلابي صاحب فضيتي بطولة أفريقيا أخيرا التي أقيمت بمصر، والرباع أحمد أبو زرابية بطل القارة السمراء وصاحب الذهبية في بطولة أفريقيا التي أقيمت بمصر أيضا.

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وكان أبو زرابية رفع خلال المنافسات ثقل بوزان 205 كيلوغرامات، وأحرز الذهبية ويشرف على تدريب منتخب الكبار المدرب الوطني صلاح الأدهم.

وتعد منافسات بطولة العالم في كولومبيا من بين خمس بطولات مؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024».

منافسات في رفع الأثقال بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

منافسات في رفع الأثقال بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)