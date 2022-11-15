23 مشاركا في دورة مدربي كرة القدم بالأكاديمية الأولمبية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بقاعة الأولمبية الليبية بطرابلس دورة مدربي الفئات السنية لكرة القدم، وتتواصل حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 23 مدربًا وبإشراف الأكاديمية الأولمبية الليبية، وبالتعاون مع شركة مزايا للخدمات الرياضية.

ويحاضر في الدورة الخبير التونسي، عاطف السوقي، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قالت مديرية الأكاديمية الأولمبية الليبية دكتورة حدهم العابد: «إن برامج الدورة تتضمن محاضرات نظرية وعملية».

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وأضافت: «تهدف الدورة إلى الاهتمام بتأهيل وصقل الكوادر الرياضية وتطوير كفاءاتها، فضلاً عن كيفية تعامل المدرب مع الناشئين، ودراسة خصائص مراحل النمو وإتقان أساليب ومبادئ التدريب وقواعد اللعب».

دورة مدربي كرة القدم. (فيسبوك)

دورة مدربي كرة القدم. (فيسبوك)