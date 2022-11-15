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الاتحاد النسائي الرياضي لـ«بوابة الوسط»: نطلب دعم وزارة الرياضية الغائب منذ عامين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:27 مساء
الاتحاد النسائي الرياضي لـ«بوابة الوسط»: نطلب دعم وزارة الرياضية الغائب منذ عامين
عواطف أبوشويشة. (فيسبوك)
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طالبت رئيسة الاتحاد النسائي الرياضي، عواطف أبوشويشة، وزارة الرياضة بتقديم الدعم المالي للاتحاد.

وقالت عواطف، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «لدينا برامج متوقفة ومنها دورات متقدمة لمعلمات التربية البدنية ودورة تدريبية لمستوى متقدم باللياقة البدنية لتأهيل عناصر نسائية بمجال التدريب».

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وأكدت أبوشويشة أنه ومنذ عامين لم تتحصل على أي دعم مالي من الوزارة، وهذا أمر غير منطقي.

واختتمت رئيسة الاتحاد النسائي الرياضي عواطف أبوشويشة، حديثها: «تم تقديم دعم لنا من أحد رجال الأعمال، وأحد البرامج للاتحاد النسائي تولت تغطيتها ماليًا اللجنة الأولمبية الليبية».

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