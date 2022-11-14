4 مدربين يرحلون بعد أربع جولات من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت بطولة الدوري الليبي إقالة أربعة مدربين من فرقهم، وذلك بعد مرور أربع جولات فقط على بداية المسابقة، آخرهم إقالة التونسي طارق ثابت مدرب فريق الأولمبي.

وحسب تقرير نشره موقع «ريميسا» فإن أندية الأولمبي والاتحاد المصراتي وفريق الهلال وفريق المدينة، أقالوا مدربيهم لسوء النتائج، بعد مرو 4 جولات على بداية «دورينا».

وذكرت ريميسا في تقريرها أن أول إقالة حدثت هذا الموسم كانت للبلجيكي لوك إيميال، المدير الفني لنادي الاتحاد المصراتي، وجاء قرار الإقالة بعد خسارته في ثلاث مباريات متتالية آخرها ديربي مدينة مصراتة أمام نادي السويحلي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز.

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وجاء التونسي أنيس الباز ثانيا، إذ أُقيل بعد ثلاث مباريات فقط، تجرع فيها طعم الهزيمة في مباراتين وتعادل أمام التعاون، لتقرر اللجنة التسييرية لنادي الهلال إقالته من منصبه.

أول إقالة لمدرب وطني

وأوضحت «ريميسا» في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المدرب الوطني رضا عطية قدم استقالته بعد اجتماع مع إدارة النادي من منصبه كمدير فني لنادي المدينة، على خلفية النتائج السيئة التي حققها رفقة الفريق في الجولات الأولى من الدوري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المدينة أربع مباريات، في مسابقة الدوري، تعادل في أول ثلاثة منها قبل الخسارة في المباراة الرابعة أمام الاتحاد.

وجاء التونسي طارق ثابت رابعا، بعدما حقق ثلاث نقاط فقط في أربع جولات من «دورينا»، بواقع ثلاثة تعادلات وهزيمة أمام نادي الاتحاد المصراتي بهدف دون رد.

وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز يوم الخميس المقبل وتستمر حتى السبت.