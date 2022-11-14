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ليبيا تخسر أمام تونس.. والمغرب تتأهل لـ«أمم أفريقيا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 06:45 مساء
ليبيا تخسر أمام تونس.. والمغرب تتأهل لـ«أمم أفريقيا»
نتيجة لقاء المنتخب الليبي والتونسي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية على لوحة الملعب.(الإنترنت)
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مُني المنتخب الليبي للناشئين «تحت 17 عاما» بالخسارة أمام المنتخب التونسي بثلاثة أهداف لهدفين، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد أمام المنتخب المصري، لتتأهل المغرب لبطولة «كأس الأمم الأفريقية» للناشئين والتي ستقام في الجزائر أبريل المقبل.

أنهى منتخبنا الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب المبروك في الدقيقة الخامسة، ولكن في الشوط الثاني استطاع المنتخب التونسي قلب النتيجة والتقدم بهدفين حملا توقيع اللاعب نسيم دنداني وتحديدا في الدقائق 59 و79، لكن سرعان ما جاء الرد عن طريق البديل سند كرواش في الدقيقة 84 ليعادل النتيجة لفرسان المتوسط، إلا أن نسور قرطاج سجلوا الهدف الثالث عن طريق أمادوني في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بفوز تونس وتحقيقها أول ثلاث نقاط لها في التصفيات لتتعادل مع ليبيا التي حققت أيضا ثلاث نقاط في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

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على الجانب المقابل، استطاع المنتخب المغربي أن يحقق الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف واحد لينفرد بصدارة المجموعة، ويحصد العلامة الكاملة بتسع نقاط، ليجاور المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية ليكونا ممثلا العرب في البطولة.

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