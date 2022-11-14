ليبيا تتقدم على تونس.. والمغرب متقدمة على مصر في تصفيات أفريقيا للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني الليبي «تحت 17 عاما» على المنتخب التونسي بهدف نظيف، في المقابل تنهي المغرب الشوط الأول بالتقدم بهدفين للاشيء أمام المنتخب المصري.

6نقاط لا تكفي ليبيا للتأهل

في حالة انتهاء المباراتين بهذه النتيجة يتأهل المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية «تحت 17 عاما» والتي ستقام في الجزائر مطلع أبريل المقبل، وخروج كل من ليبيا ومصر وتونس.

-الحكم الدولي الليبي وحيد صالح محللا لمونديال قطر عبر الجزيرة

-ألعاب البحر المتوسط تمنح العضوية الفخرية للمهندس الليبي مروان المقهور (صور)

وتقدَّم فرسان المتوسط بهدف عن طريق ركلة جزاء على ملعب محمد الخامس، في انتظار نتائج الشوط الثاني.