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الحكم الدولي الليبي وحيد صالح محللا لمونديال قطر عبر الجزيرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 14 نوفمبر 2022, 04:12 مساء
الحكم الدولي الليبي وحيد صالح محللا لمونديال قطر عبر الجزيرة
وحيد صالح. (أرشيفية : الإنترنت)
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اختير الحكم الدولي الليبي السابق وحيد صالح، لتحليل الحالات التحكيمية بمونديال قطر 2022 عبر قناة الجزيرة.

ويعد الحكم الدولي وحيد صالح، من الخبرات الليبية في مجال التحكيم، وسبق له أن قاد العديد من المباريات الدولية والمحلية طيلة الأعوام الماضية.

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وقام صالح بتحليل الأخطاء التحكيمية محليًا في عدة قنوات محلية من بينها، قناة ليبيا الرياضية، كما عمل محللاً لمباريات الدوري التونسي لعدة مواسم، وهو محاضر ومشرف على دورات في مجال التحكيم، لشراح الجديد في قوانين لعبة كرة القدم.

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