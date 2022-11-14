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منتخب ليبيا يدخل جولة الحسم في منافسات شمال أفريقيا للناشئين بالجزائر.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 14 نوفمبر 2022, 04:09 مساء
منتخب ليبيا يدخل جولة الحسم في منافسات شمال أفريقيا للناشئين بالجزائر.. الإثنين
مباراة لمنتخب شباب ليبيا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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تقام اليوم الإثنين آخر جولات تصفيات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للناشئين «تحت 17 عاما» بالجزائر، وتدور جولة الحسم بإقامة مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة على ملعب 5 جويلية، وتؤهل التصفيات إلى نهائيات أفريقيا المقرر إقامتها في الجزائر أيضا العام المقبل.

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التنافس على بطاقة واحدة فقط من المجموعة التي تشارك فيها أربعة منتخبات ليبيا ومصر والمغرب وتونس، وكانت النتائج المسجلة في التصفيات شهدت فوز ليبيا على مصر في الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز المغرب على تونس بهدفين دون رد، كما شهدت الجولة الثانية فوز مصر على تونس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز المغرب على ليبيا بنتيجة هدف دون رد.

الترتيب حتى الجولة الثانية
المغرب 6 نقاط، ليبيا 3 نقاط، مصر 3 نقاط، تونس دون نقاط، وتدور لقاءات جولة الحسم اليوم الإثنين، بين مصر والمغرب، وكذلك تونس تلتقي ليبيا، وفي حالة فوز المغرب على مصر تصبح 9 نقاط، وبالتالي تحجز البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى النهائيات بالجزائر، وإذا فازت مصر على المغرب، فإن فارق الأهداف سيكون الحاسم في هذه الحالة.

تونس خارج سباق التنافس
ودع منتخب تونس السباق مبكرا بالخسارة أمام المغرب ومصر، أما ليبيا تدخل في حسابات الصراع على البطاقة المعقدة لضمان التأهل، وهي الفوز على تونس بثلاثة أهداف، أو بفارق هدفين على الأقل، مع شرط فوز مصر على المغرب بفارق هدف واحد.

الجزائر مؤهلة مسبقا بسب استضافتها لبطولة 2023، وهي صاحبة البطاقة الأولى، وفي انتظار البطاقة الثانية من بين منتخبات المغرب ومصر وليبيا.

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