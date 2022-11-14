Atwasat

انطلاق دورة مدربي كورفر لكرة القدم في تونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 14 نوفمبر 2022, 11:48 صباحا
انطلاق دورة مدربي كورفر لكرة القدم في تونس (صور)
دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت بتونس دورة مدربي أكاديمية كورفر الليبية لكرة القدم، والتي تتواصل حتى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثلاثة مدربين استقدموا للعمل بالأكاديمية وهم: محمود الزياني وربيع الحوتي والأمين التاورغي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال المدير الفني للأكاديمية محمد الورفلي: «يتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية على منهجية كورفر للفئات العمرية من 4، 6، 12 عامًا».

- حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

وأضاف الورفلي: «بعد فترة التأهيل سيتم الإعلان عن موعد قبول الدفعة الأولى للاعبين الصغار بمقر الأكاديمية ببنغازي، وستليها دورات مماثلة لتأهيل المدربين وافتتاح فروع أخرى للأكاديمية في عدد من المناطق الليبية وفق منهجية العمل للاعبين الصغار».

دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)
دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)
دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)
دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)
دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)
دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما ...
تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول
كاركاتير حليم - القطاع المصرفي

كاركاتير حليم - القطاع المصرفي
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»

«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية

كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته

جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟

مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن ...
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض

وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب

وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي ...
منير الشويهدي يقرر تشكيل لجنة عليا لتنظيم بطولة ليبيا
منير الشويهدي يقرر تشكيل لجنة عليا لتنظيم بطولة ليبيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
«رالي الحمادة».. ملاذ هادئ في ليبيا التي تسودها الفوضى
«رالي الحمادة».. ملاذ هادئ في ليبيا التي تسودها الفوضى
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المزيد
«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات
«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة ......
بن دلة يتوج بذهبية رماية المسدس ويسجل رقما ليبيا جديدا في طرابلس
بن دلة يتوج بذهبية رماية المسدس ويسجل رقما ليبيا جديدا في ......
انطلاق دورة مدربي كورفر لكرة القدم في تونس (صور)
انطلاق دورة مدربي كورفر لكرة القدم في تونس (صور)...
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من ......
«رالي الحمادة».. ملاذ هادئ في ليبيا التي تسودها الفوضى
«رالي الحمادة».. ملاذ هادئ في ليبيا التي تسودها الفوضى...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط