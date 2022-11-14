انطلاق دورة مدربي كورفر لكرة القدم في تونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بتونس دورة مدربي أكاديمية كورفر الليبية لكرة القدم، والتي تتواصل حتى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثلاثة مدربين استقدموا للعمل بالأكاديمية وهم: محمود الزياني وربيع الحوتي والأمين التاورغي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال المدير الفني للأكاديمية محمد الورفلي: «يتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية على منهجية كورفر للفئات العمرية من 4، 6، 12 عامًا».

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وأضاف الورفلي: «بعد فترة التأهيل سيتم الإعلان عن موعد قبول الدفعة الأولى للاعبين الصغار بمقر الأكاديمية ببنغازي، وستليها دورات مماثلة لتأهيل المدربين وافتتاح فروع أخرى للأكاديمية في عدد من المناطق الليبية وفق منهجية العمل للاعبين الصغار».

دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)

دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)

دورة مدربي كورفر. (فيسبوك)