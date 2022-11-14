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«دربي بنغازي» بدون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاثة نقاط من «التحدي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 14 نوفمبر 2022, 01:34 صباحا
«دربي بنغازي» بدون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاثة نقاط من «التحدي»
مباراة النصر والأهلي بنغازي. (الإنترنت)
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اختتمت مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد، بلقاء قطبي مدينة بنغازي بين الأهلي والنصر والتي انتهت بالتعادل اليلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا ليضيف كل فريق نقطة في رصيده.

وبهذه النتيجة أصبح في رصيد «أهلي بنغازي» 8 نقاط من أربع جولات و«النصر» 4 نقاط من جولتين.

- انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»

«الأخضر» بالعلامة الكاملة و«التحدي» بنقطة واحدة
وفي المباراة الثانية والأخيرة بهذه الجولة، انتزع فريق الأخضر ثلاث نقاط ثمينة من «التحدي»، حيث خطف لاعب «الأخضر» سالم المسلاتي هدف الفوز بالدقيقة 62، ليرتفع رصيد الفريق الفائز إلى 6 نقاط من مباراتين، ويبقى «التحدي» في جعبته نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

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