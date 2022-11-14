«دربي بنغازي» بدون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاثة نقاط من «التحدي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد، بلقاء قطبي مدينة بنغازي بين الأهلي والنصر والتي انتهت بالتعادل اليلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا ليضيف كل فريق نقطة في رصيده.

وبهذه النتيجة أصبح في رصيد «أهلي بنغازي» 8 نقاط من أربع جولات و«النصر» 4 نقاط من جولتين.

- انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»