«رالي الحمادة».. ملاذ هادئ في ليبيا التي تسودها الفوضى

القاهرة - بوابة الوسط

سلط تقرير لـ«راديو فرنسا الدولي» الضوء على سباقات «رالي الحمادة» الصحراوي، باعتباره ملاذًا هادئًا، من النادر حدوثه في ليبيا التي تسودها الفوضى، لكنه رسم لوحة جمالية جاذبة من خلال صور الدراجات النارية والدراجات ذات الدفع الرباعي، وفي الخلفية أشجار النخيل والرمال الذهبية الرائعة.

واختتمت الدورة الثالثة لفعاليات «رالي الحمادة» في مدينة غدامس، بعد منافسة عدد من المتسابقين من ليبيا وتونس وفرنسا، في فئات سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والأكواد.

«رالي الحمادة».. صورة جمالية خالية من صراعات السياسة

يصف التقرير تجمع حوالي 30 دراجة رباعية ودراجة نارية وعربات دفع رباعي في الصحراء الليبية بالمشهد المرحب به، لكنه نادر للحياة الطبيعية في بلد تغرقه رمال الصراع المتحركة. وعند إطلاق النسخة الأولى العام 2013، خطط منظمو «رالي الحمادة» لاعتماده حدثًا سنويًا، لكن الدورة الحالية هي الثالثة فقط خلال 9 سنوات.

ونقل راديو «RFI» عن أحد منظمي المسابقة خالد دريرا، قوله إن المسابقة تبعث برسالة مفادها أن البلاد يمكن أن تنظم حدثًا رياضيًا كبيرًا، بعيدًا عن السياسة والانقسامات التي تعصف بها. وتابع دريرا، وهو أيضًا مرشد سياحي وخبير في المناظر الطبيعية الصحراوية في البلاد، إن ليبيا «تريد التقدم نحو الاستقرار الذي تستحقه».

بعد مغادرتهم يوم الخميس من الزنتان، (170 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس)، كان المتسابقون يقودون مسارًا يغطي أكثر من 400 كيلومتر من الأرض المسطحة والحجرية إلى حد كبير، وصولًا إلى نقطة النهاية في غدامس، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، الملقب بـ«لؤلؤة الصحراء»، بالقرب من الحدود مع الجزائر وتونس.

- انطلاق رالي فزان الصحراوي بالجنوب الليبي (صور)

ولفت التقرير إلى أن دورة هذا العام تحولت إلى حدث عالمي بفضل مشاركات من خارج ليبيا، خاصة من تونس، حيث يأمل المنظمون في توسيع قاعدة المتنافسين في المستقبل، على أمل جذب الانتباه من خارج حدود ليبيا.

أول امرأة تشارك في رالي الصحراء

وقالت التونسية شيماء بن عمو، وهي أول امرأة تشارك في المنافسة، إن شغفها بالدراجات النارية جاء من والدها الذي لا يزال يرافقها في المباريات الوطنية والدولية.

وفي حديث مع وكالة «راديو فرنسا الدولي»، تابعت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا، والتي فازت ببطولة موتوكروس في تونس وأرجأت دراستها في القانون لمتابعة شغفها: «لقد بذلت الكثير من التضحيات للوصول إلى هنا، لكنني أحظى بدعم عائلتي».

وقالت إنها لم تتردد في «الاستجابة لدعوة إخواننا الليبيين»، حيث تخلت عن دراجتها النارية لصالح سيارة دفع رباعي يابانية، رغم أنها لا تملك خبرة في المنافسة في تلك الفئة.

وتابعت «بن عمو»، وهي ترتدي خوذة سوداء وشعرها مشدود إلى الوراء، إنها تعلم أنها كانت تشق طريقًا لنساء أخريات، مختتمة حديثها: «على الرغم من الصعوبات، لم أجبن».

التونسية شيماء بن عمو، وهي أول امرأة تشارك في المنافسة، السبت 12 نوفمبر 2022 (راديو فرنسا الدولي)

جانب من فعاليات الدورة الثالثة لـ«رالي الحمادة» في مدينة غدامس، السبت 12 نوفمبر 2022 (راديو فرنسا الدولي)