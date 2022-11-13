منير الشويهدي يقرر تشكيل لجنة عليا لتنظيم بطولة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي تشكيل لجنة عليا لتنظيم بطولة «ليبيا 2023»، وتتمثل مهام وصلاحيات اللجنة في تكليف اللجان الفرعية اللازمة لتسيير البطولة، والإعداد لها، وكذلك الاتفاق مع الرعاة لرعايتها، وأعطى اللجنة كافة الصلاحيات لتسهيل مهامها.

ويترأس اللجنة الأستاذ أحمد بلعيد عبدالحفيظ وبعضوية كل من قذاف الدم عويدات عبدالدائم وفاضل عقيلة وعلي صالح ويونس عبدالسلام وعقيلة مصباح وعبدالجليل عبدالله حسن وطارق مصطفى وصالح علي.

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وأشار الشويهدي إلى إقامة البطولة في مدينة سرت، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت بتاريخ الأول من مارس وحتى الرابع من مارس المقبل، وأوعز للجنة العليا العمل على تحديد المكان الأنسب لإقامة البطولة، وأن يجري إبلاغ رئيس الاتحاد بتمام المهمة.

نص قرار اجتماع الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية صفحة 1.(الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك)

نص قرار اجتماع الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية صفحة 2.(الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك)